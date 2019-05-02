ننشر قرارات مجلس البطاركة الكاثوليك بعد انتهاء اجتماعه نصف السنوى

كتبت سارة علام

اجتمع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بدار القديس إسطفانوس بالمعادي من 30 أبريل إلى الأول من مايو 2019 برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، وحضور البطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، وسفير الفاتيكان برونو موزارو.



قدم الآباء المجتمعون التهنئة بالأعياد الفصحية إلى كل الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وكل المؤمنين، راجين أن يسود العالم أجمع السلام والفرح بنور القيامة المجيد وفيما يلى قرارات المجلس وتوصياته:



1. ناقش المجلس فى جلساته، تكوين لجنة تتولى دراسة الأمور القانونية (الكنسية منها والمدنية)، وتقديم المشورة للمجلس؛ وبعد ذلك تم اختيار أعضاء متخصصين من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة والعلمانيين.



2. استمع المجلس لعرض التقارير التالية:

أ. التقرير السنوى للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر (الأب هاني باخوم)، والرؤية المستقبلية للمكتب الإعلامى الكاثوليكى.



- وتم تجديد فترة الخدمة للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، الأب هانى باخوم لمدة ثلاث سنوات.



ب. تقرير عن كلية العلوم الدينية بالسكاكينى وتقدم غبطة البطريرك بالشكر للأب شنودة شفيق على مجهوداته الواضحة فى هذه الخدمة.



- وتم انتخاب الأب أندراوس فهمى، مديرًا جديدًا للكلية خلفًا للأب شنودة شفيق؛ متمنين مزيدًا من التقدم والنمو لجميع معاهدنا وكلياتنا.



ج. استمع المجلس أيضًا من الأب شنودة شفيق، عرض التقرير السنوى عن المنشآت الرسولية الباباوية (2018 – 2019)



- ناقش المجلس أيضًا وبحضور المستشار الدكتور جميل حليم، الأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية المشترك مع الكنائس الأخرى، وتحديد البنود القانونية الخاصة بكنيستنا الكاثوليكية بحسب " مجموعة قوانين الكنائس الشرقية ".

كما ناقش المجلس مشروع قانون الأوقاف المسيحية ورأي الكنيسة الكاثوليكية فى هذا الأمر، وما يتوافق مع الخير العام.



- صلى الآباء المجتمعون، وكل أعضاء المجلس من أجل ضحايا أعمال العنف والإرهاب في جميع أنحاء العالم؛ كما رفعوا صلاة خاصة من أجل بلدنا العزيز مصر، رئيسها وحكومتها وشعبها راجيين النمو والتقدم والازدهار.



