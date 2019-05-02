نقل حركة الطيران الداخلية لصالة الدولى بمبنى 2 لمدة أسبوعين بمطار الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أخطرت إدارة مطار الغردقة الدولى، شركات الطيران العاملة بالمطار، أنه سيتم بدءا من غد الجمعة، نقل حركة الطيران الداخلى من صالة السفر والوصول الداخلى إلى صالة السفر والوصول الدولى لمدة أسبوعين لإجراء الاختبارات الخاصة بجاهزيته.

وأكدت إدارة مطار الغردقة الدولى فى خطاب موجه للشركات العاملة بالمطار، أنه إيماء لانتهاء أعمال الصيانة الخاصة بصالات السفر والوصول الدولى بمبنى ركاب رقم 2، وجاهزيته للتشغيل، وضرورة عمل اختبارات التجريبية به قبل نقل الرحلات الدولية إليه من مبنى ركاب رقم 1، تقرر نقل الرحلات الداخلية من صالات السفر والوصول الداخلية إليه لعمل الاختبارات.

وأضافت فى خطابها التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه سيتم نقل الرحلات الداخلية لصالات الدولى بمبنى رقم 2 لمدة أسبوعين بدءا من الغد على أن تصل أول رحلة فى العاشرة صباحا من صباح غد الجمعة.