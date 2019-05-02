نظام فنزويلا يحظر الخدمات على الإنترنت بعد إعلان جوايدو لإضراب عام

كتبت فاطمة شوقى

قالت منظمة مراقبة الانترنت إن نظام فنزويلا قام مرة آخرى بتقييد الوصول إلى خدمات البث المباشر لـ"يوتيوب" و"جوجل"، وذلك بعد دعوة زعيم المعارضة، خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسا للبلاد، لإضراب عام.

ووفقا لصحيفة "لا خورنادا" المكسيكية فقالت "نتبلوكس"، الشركة الأوروبية، إن الحظر بدأ يوم الأربعاء الماضى عندما ظهر جوايدو داعيا إلى إضراب، وقالت إن العديد من خدمات الانترنت توقفت عندما ادعى جوايدو أنه يتلقى دعم القوات المسلحة للاطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

إلا أن زعيم المعارضة ام ينجح حتى الآن بالإطاحة بمادورو، وعادت تلك الخدمات بعد فترة قصيرة، قبل أن يلقى الأخير خطابا عبر التلفزيون.

وقالت نتبلوكس إن "بيريسكوب" كانت من بين تطبيقات البث المباشر، التى كان من الصعب الوصول إليها لليوم الثانى.

ويقول نشطاء حقوقيون عبر الإنترنت، إن حظر خدمات الترجمة يعد بمثابة وسيلة للرقابة على تقارير الإعلام الأجنبى بشأن الاضطرابات السياسية فى فنزويلا، بينما يتم تقييد الوصول لتطبيقات التواصل والبث الحى المدمجة فى وسائل الاتصالات بين المحتجين المناهضين للحكومة.