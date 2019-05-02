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نتنياهو يعرض على "موشيه كحالون" شغل منصب وزير الخارجية

الخميس، 02 مايو 2019 06:33 م
نتنياهو يعرض على "موشيه كحالون" شغل منصب وزير الخارجية نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عرض على  وزير المالية السابق موشيه كحالون شغل منصب وزير الخارجية فى الحكومة الإسرائيلية الجديدة .

 

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من إصرار "كحالون" الحصول على وزارة المالية، لكن نتنياهو يدرس تسليمه وزارة الخارجية بدلا منها .

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الائتلاف الحكومى الذى يقوده نتنياهو ، ادعائهم ان نتنياهو معني القيام بذلك حتى يفكك وزارة المالية ونقل قسم الميزانيات لمسؤولية ديوان رئيس الحكومة.

 

وأكدت الصحيفة أنه في حال قبل كحالون الاقتراح بتولي المنصب فان المرشحين لمنصب وزارة المالية هو يسرائيل كاتس.

 

 

 

 


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