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ميناء سفاجا البحرى يستقبل أول سفينة خدمات بترولية ذات مهام خاصة

الخميس، 02 مايو 2019 12:59 م
ميناء سفاجا البحرى يستقبل أول سفينة خدمات بترولية ذات مهام خاصة جانب من استقبال السفينة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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استقبل ميناء سفاجا، اليوم، السفينة SAPURA 1200، وهى أول سفينة Special Purpose Ship (سفينة خدمات بترولية ذات مهام خاصة )، وهى بطول 143.4 متر، عرض 35 متر، وغاطس 4 متر، قادمة من الامارات لشحن 500 طن معدات ومواسير بترولية، تابعة لشركة جابكو.
 
وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات التجهيز الفنى والإجرائى، والتنسيق بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة Sabura الماليزية، على أن تكون ميناء سفاجا هو الميناء الرئيسى لاستقبال كل طرازات السفن الخاصة بمشروع الشركة فى مصر، من خلال شركة بان مارين للخدمات، لزوم تركيب ستة خطوط انابيب جديدة، تحت سطح البحر بخليج السويس لصالح شركة نفط خليج السويس Gupco .
 
وهو مشروع مشترك بين شركة BP PIC، والشركة المصرية العامة للبترول، وشركة البترول الوطنية المصرية، ووجه اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة على تحديد مسار الطرود من البوابات المخصصة لدخول المهيئات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، ومجلس مدينة سفاجا، وإدارة المرور بالمدينة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفتح مسارات معينة لدخول وخروج الطرود .
 
 

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