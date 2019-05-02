ميركل تتعهد بتقديم 46 مليون يورو للتصدى للتطرف فى بوركينا فاسو

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تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتقديم بمبلغ قيمته 46 مليون يورو (أى ما يعادل 51 مليون دولار أمريكي) كمساعدات لبوركينا فاسو من أجل التصدى للتطرف، وذلك خلال زيارتها للدولة الأفريقية التى تأتى فى إطار جولتها الخارجية الحالية.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الخميس أن ميركل شاركت خلال تواجدها فى العاصمة واجادوجو فى قمة رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس وهى بوركينا فاسو وتشاد ومالى وموريتانيا والنيجر.



وأضافت الشبكة الأمريكية أن الوضع الأمنى ​​فى بوركينا فاسو قد تدهور بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية لا سيما على طول الحدود الشمالية المضطربة مع مالي.



ومن المقرر أن تزور ميركل بعد مغادرتها لواجادوجو الجنود الألمان المتمركزين فى مدينة "جاو" بمالى كجزء من مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام بهذا البلد، كما أنها تعتزم زيارة النيجر أيضا خلال جولتها الحالية.