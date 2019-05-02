video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميركل تتعهد بتقديم 46 مليون يورو للتصدى للتطرف فى بوركينا فاسو

الخميس، 02 مايو 2019 02:02 م
ميركل تتعهد بتقديم 46 مليون يورو للتصدى للتطرف فى بوركينا فاسو ميركل
أ ش أ
إضافة تعليق

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتقديم بمبلغ قيمته 46 مليون يورو (أى ما يعادل 51 مليون دولار أمريكي) كمساعدات لبوركينا فاسو من أجل التصدى للتطرف، وذلك خلال زيارتها للدولة الأفريقية التى تأتى فى إطار جولتها الخارجية الحالية.

 

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الخميس أن ميركل شاركت خلال تواجدها فى العاصمة واجادوجو فى قمة رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس وهى بوركينا فاسو وتشاد ومالى وموريتانيا والنيجر.


وأضافت الشبكة الأمريكية أن الوضع الأمنى ​​فى بوركينا فاسو قد تدهور بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية لا سيما على طول الحدود الشمالية المضطربة مع مالي.


ومن المقرر أن تزور ميركل بعد مغادرتها لواجادوجو الجنود الألمان المتمركزين فى مدينة "جاو" بمالى كجزء من مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام بهذا البلد، كما أنها تعتزم زيارة النيجر أيضا خلال جولتها الحالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لا خطوط ولا تجاعيد.. اعرفى ازاى ميجان ميركل حافظت على جمالها قبل الولادة

ميركل تدعو ماكرون لحضور مؤتمر دول غرب البلقان الاثنين المقبل

ميركل تعرب عن حزنها لمصرع سياح ألمان فى حادث سير بالبرتغال

ميركل تدعو لمواصلة العمل من أجل حل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى

"ميركل" تستمع لرؤية السيسى حول التطورات الإقليمية.. الرئيس يؤكد موقف مصر الساعى إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا.. ويشدد: نتابع باهتمام وعن قرب تطورات الأوضاع فى السودان.. وندعم خيارات شعبه

ميركل

بوركينا فاسو

ألمانيا




لا تفوتك
التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

الأرصاد: انخفاض 8 درجات بحرارة الجو غدا وطقس "الويك إند" ربيعى ممتع

الأرصاد: انخفاض 8 درجات بحرارة الجو غدا وطقس "الويك إند" ربيعى ممتع

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

شاهد هدف ليونيل ميسي الأسطوري فى مباراة برشلونة ليفربول من المدرجات

شاهد هدف ليونيل ميسي الأسطوري فى مباراة برشلونة ليفربول من المدرجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة