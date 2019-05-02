أعلنت خدمات الإنقاذ في التشيك ، اليوم الخميس ، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 14 آخرين بجروح، وذلك جراء حادث تصادم حافلة كانت تقل سجناء بشاحنتين إحداهما تحمل دبابتين عسكريتين.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن النيران قد اشتلعت في الحافلة بعد تصادمها بالشاحنتين على طريق سريع مزدحم يؤدي إلى مطار "براغ" الدولي، مشيرة إلى أن بعض المصابين حالاتهم حرجة.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن النيران قد دمرت الحافلة بالكامل، مشيرة إلى أنه لم يتم التعرف على هوية القتيل حتى الآن.
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