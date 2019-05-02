وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن النيران قد اشتلعت في الحافلة بعد تصادمها بالشاحنتين على طريق سريع مزدحم يؤدي إلى مطار "براغ" الدولي، مشيرة إلى أن بعض المصابين حالاتهم حرجة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن النيران قد دمرت الحافلة بالكامل، مشيرة إلى أنه لم يتم التعرف على هوية القتيل حتى الآن.