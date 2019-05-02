مطالبات بفتح تحقيق جنائى ومحاكمة وزير الدفاع البريطانى فى قضية هواوى

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة الاندبندنت أن هناك مطالبات بمحاكمة وزير الدفاع البريطانى، جافين ويليامسون، بموجب قانون الأسرار الرسمية بعد أن أقالته رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، فى أعقاب تسريبات هامة تتعلق بقرار السماح لشركة "هواوي" الصينية بإنشاء شبكة الجيل الخامس.

كما طالب سياسيون من المعارضة، بحسب الصحيفة البريطانية، الخميس، بإجراء تحقيق جنائى كامل وسط حالة من التعجب بشأن رفض رئيسة الوزراء الكشف عن "أدلة دامغة" تشير إلى مسئولية وزير الدفاع عن التسريب، ورفضها إطلاق أى تحقيق آخر، حيث قالت فى إعلانها إقالة وليامسون أنه "تم إغلاق القضية".

وجاءت الدعوات وسط حرب كلامية غير عادية بين ماي ووليامسون، حليفها السابق، الذى يصر على برائته وألمح إلى أنه جرى محاولة توريطه فقط، ووفقاً لصحيفة جارديان، قال مكتب تيريزا ماى فى بيان رسمى "أن قرار الإقالة الصادر من قبل رئيسة الوزراء بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق فى ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومى".

وجاء التحقيق فى أعقاب تقارير تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية بوصول محدود للمساعدة فى بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة فى المملكة المتحدة.