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الخميس، 02 مايو 2019 05:38 م
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مصرع سائحين وإصابة 12 بعد سقوطهم من منزلق طوله 235 مترا بملاهى بالصين

الخميس، 02 مايو 2019 04:57 م
مصرع سائحين وإصابة 12 بعد سقوطهم من منزلق طوله 235 مترا بملاهى بالصين الشرطة الصينية
أ ش أ
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أعلنت سلطات مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين مقتل سائحين اثنين وإصابة 12 آخرين بينهم 6 مراهقين فى حادث بحديقة ترفيهية فى مدينة "تشنغدو" بالمقاطعة.

 

وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم الخميس أن الضحايا سقطوا من منزلق بالملاهى يبلغ طوله 235 مترا، ويعد الأطول فى العالم، فيما تم نقل السائحين المصابين الـ12 إلى مستشفى محلى لتلقى العلاج، دون الكشف عن هويتهم.

 

وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث، فيما تم إغلاق الملاهي، والتحقيق مع المسؤولين عن حديقة الملاهي.

 


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