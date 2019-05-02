مساء اليوم.. رئيس وزراء لبنان يقيم حفل عشاء على شرف نظيره المصرى

رسالة بيروت - هند مختار

يقيم سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، مساء اليوم الخميس، حفل عشاء علي شرف الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء.

وقام رئيس الوزراء اليوم الخميس بجولة في عدد من المعالم السياحية والأثرية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل برنامج عمله فى زيارته للبنان اليوم الخميس، بوصوله إلى مقر الحكومة اللبنانية ببيروت، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، من جانب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذى كان على رأس مستقبلى مدبولي بمقر الحكومة، وتم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، واستعراض حرس الشرف.

وعقد رئيسا الوزراء المصرى واللبناني جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الوفدين، حيث ضم الوفد المصرى وزراء: الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى لبنان.

واستهل رئيس الوزراء اللبناني المباحثات بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، معرباً عن تطلع لبنان حكومة وشعباً لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال زيادة حجم التجارة، وبحث فرص التعاون الأخرى فى مجال الكهرباء والطاقة.