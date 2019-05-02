مدير مدرسة إعدادية بأسوان يحصد المركز الأول بمسابقة الرائد المثالى

واستطاع سيد أبو الحجاج خليل، مدير مدرسة فاطمة الزهراء ، الإعدادية بنات بمدينة كوم أمبو ، أن يحصد المركز الأول علي مستوي إدارة كوم أمبو، ثم الفوز بالمركز الأول علي مستوي مديرية التربية والتعليم بأسوان، ثم الفوز بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة رائد عام مثالي "مدير مدرسة إعدادى".

وحصل الفائز بالمركز الأول على شهادة تكريم تسلمها من الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، خلال الاحتفالية التى بالمركز الرئيسى للأنشطة التربوية والطلابية بالقاهرة.