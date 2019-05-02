وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتهم - البالغ من العمر 33 عاما - حصل على الجنسية الأمريكية بالتجنس، وتلقى تدريبا على تصنيع المتفجرات من عناصر داخل تنظيم القاعدة الإرهابي بعد سفره إلى باكستان عام 2008.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المتهم كان يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن المؤبد، غير أنه حصل على حكم مخفف بعد أن قدم معلومات مهمة لسلطات مكافحة الإرهاب الأمريكية منذ اعتقاله عام 2009.

ومن المنتظر أن يفرج عن المتهم بعد أن قضى فعليا نحو 10 أعوام في السجن.

وكان وزير العدل الأمريكي الأسبق ايرك هولدر قد وصف محاولة تفجير شبكة مترو الانفاق في نيويورك بأنها كانت تمثل "واحدة من أخطر التهديدات للولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر".