محافظ شمال سيناء يفتتح مقر مجلس مدينة الحسنة ومبنى الإدارة التعليمية الجديد

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، مقر مجلس مدينة الحسنة الجديد المطور .

وشارك فى مراسم الافتتاح اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء وعدلى اليمانى مستشار محافظ شمال سيناء لمناطق وسط سيناء، والعميد ماجد محمد رئيس مركز ومدينة الحسنة، ونصر الله محمد رئيس مركز ومدينة نخل.

وتفقد المحافظ المقرات الإدارية بمبنى مجلس مدينة الحسنة، وعقد لقاء تنفيذيا بالقيادات التنفيذية والشعبية فى قاعة اجتماعات مجلس مدينة الحسنة.

واستهل الاجتماع بكلمة العميد ماجد محمد رئيس مدينة الحسنة، مشيرا خلالها إلى أن مدينة الحسنة هى مدينة الصمود والتحدى ومن على أرضها أعلن المشايخ لقبائل سيناء كلمتهم الصامدة فى وجه الاحتلال، متابعا أن أهالى الحسنة يتطلعون لمزيد من الإنجازات والتطور.

وأوضح المهندس عودة محمد مدير الإدارة الهندسية بوسط سيناء، أن مركز الحسنة شهد عددا من المشروعات منها تطوير ميدان قرية بغداد وتركيب شبكة إنارة بعدد 129 عمود كهرباء، وفرش 6 كيلو تربة زلطية وتجميل متكامل للميدان وتجميل ميادين داخل مدينة الحسنة، وعمل مجسم باسم ميدان الصمود والتحدى، وتجميل حدائق داخل مدينة الحسنة وعمل مسلة بالشكل الفرعونى، وإنشاء ورصف طرق داخل مدينة الحسنة .

وفى كلمته وجه محافظ شمال سيناء رسالة طمأنة للأهالى بأن الدولة تهتم بكل مواطن، مضيفا أن وسط سيناء تشهد فتح شرايين جديدة فى إطار اتجاه فى الدولة أن تكون البداية بالاهتمام بالطرق .

وأشاد المحافظ بتضافر جهود الأهالى والرموز الشعبية فى مركز الحسنة مع الجهاز التنفيذى .

كما افتتح محافظ شمال سيناء، مبنى الإدارة التعليمية الجديد المطور بمدينة الحسنة فى وسط سيناء، بحضور ومشاركة اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والمستشار عدلى اليمانى مستشار محافظ شمال سيناء لوسط سيناء، والعميد ماجد محمد رئيس مدينة الحسنة والمهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.

أعقب الافتتاح مشاهدة المحافظ لمعرض منتجات وابتكارات طلبة المدرسة الصناعية بالحسنة .

وافتتح المحافظ خزان مياه الحسنة سعة 400 و700 متر مكعب الرافع لمدينة الحسنة مستفيد منه 9300 فرد، وأجرى جولة فى شوارع مدينة الحسنة .