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محافظ بنى سويف: الموافقة على 311 طلب تقنين أراضٍ وتحرير 68 عقدا ابتدائيا

الخميس، 02 مايو 2019 03:11 م
محافظ بنى سويف: الموافقة على 311 طلب تقنين أراضٍ وتحرير 68 عقدا ابتدائيا المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف : فريق المحافظات
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أكد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، أن ملف تقنين أراضى الدولة من الملفات التى توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرا إلى متابعته بشكل يومى لنتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل فى هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.


جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذى أعدته لجان مكتب تقنين أراضى أملاك الدولة، للوقوف على آخر المستجدات فى هذا الملف الحيوى، ومتابعة أعمال لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير، بهدف تسريع وتيرة العمل لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة، حتى الانتهاء من إصدار عقود التقنين.

 

وصرح محافظ بنى سويف، بأنه تم البت فى 311 طلب تقنين بالموافقة بمعرفة اللجنة العليا للبت والتى تعقـد بشكل أسبوعى برئاسته، وفى حضور أعضاء اللجنة من القيادات الأمنية والتنفيذية والفنية، مضيفا أنه تم تحريـر 68 عقـدا ابتدائيا (63 مبان، و5 زراعة) وتحصيل مقدم الثمن 25%.


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