محافظ القليوبية يفتتح 4 معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بمشاركة 120 عارضا

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، 4 معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بعدد من مدن المحافظة منها مدينة بنها، وطوخ وقليوب، وشبين القناطر، وقليوب، لبيع السلع الغذائية والأدوات المنزلية استعدادا لشهر رمضان المبارك والتسهيل على المواطنين، وعدم تركهم فريسة لجشع التجار، بالتعاون بين الغرفة التجارية بالقليوبية ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

واكد المحافظ، ان المعارض مقامة على مساحة 800 متر مربع وبمشاركه 120 شركة عارضة، مشيرا إلى أن الشركات تعرض السلع الغذائية الاساسية وياميش رمضان والدواجن واللحوم ومنتجات الالبان بأسعار اقل عن المعروض بالاسواق حيث تصل نسب التخفيضات الى 30% لبعض السلع .

وأكد المحافظ، أن المحافظة تسعى بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين فى التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ السلعية لما لها من اهمية للمواطنين، لافتا انه سيتم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافطة بمدن بنها وشبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة والقناطر الخيرية وطوخ.

وحرص محافظ القليوبية، على الاندماج مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم فى السلع والمنتجات المعروضة ومدى جودتها وأسعارها بالمقارنة بالسعر السوقى للسلع معبرين عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه المعارض قبل شهر رمضان المبارك لمواجهة ارتفاع الاسعار والتخفيف على كاهل المواطنين.

وشارك فى الافتتاح عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسيد الصباحى وكيل المديرية، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، ومحمد خيرى رئيس مدينة طوخ، وغريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، وعدد من نواب البرلمان.