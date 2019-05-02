video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 08:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يفتتح 4 معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بمشاركة 120 عارضا

الخميس، 02 مايو 2019 07:48 م
محافظ القليوبية يفتتح 4 معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بمشاركة 120 عارضا الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، 4 معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بعدد من مدن المحافظة منها مدينة بنها، وطوخ وقليوب، وشبين القناطر، وقليوب، لبيع السلع الغذائية والأدوات المنزلية استعدادا لشهر رمضان المبارك والتسهيل على المواطنين، وعدم تركهم فريسة لجشع التجار، بالتعاون بين الغرفة التجارية بالقليوبية ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

واكد المحافظ، ان المعارض مقامة على مساحة 800 متر مربع وبمشاركه 120 شركة عارضة، مشيرا إلى أن الشركات تعرض السلع الغذائية الاساسية وياميش رمضان والدواجن واللحوم ومنتجات الالبان بأسعار اقل عن المعروض بالاسواق حيث تصل نسب التخفيضات الى 30% لبعض السلع .

وأكد المحافظ، أن المحافظة تسعى بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين فى التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ السلعية لما لها من اهمية للمواطنين، لافتا انه سيتم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافطة بمدن بنها وشبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة والقناطر الخيرية وطوخ.

وحرص محافظ القليوبية، على الاندماج مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم فى السلع والمنتجات المعروضة ومدى جودتها وأسعارها بالمقارنة بالسعر السوقى للسلع معبرين عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه المعارض قبل شهر رمضان المبارك لمواجهة ارتفاع الاسعار والتخفيف على كاهل المواطنين.

وشارك فى الافتتاح عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسيد الصباحى وكيل المديرية، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، ومحمد خيرى رئيس مدينة طوخ، وغريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، وعدد من نواب البرلمان. 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ القليوبية يهدى 20 عروسًا من الأيتام الأجهزة الكهربائية والمفروشات

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

اهلا رمضان

سوبر ماركت اهلا رمضان

مدينة بنها




لا تفوتك
الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة