محافظ الشرقية يُصدر قرارًا بحركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 5716 لسنة 2019 بندب جلال عبد الكريم عبد الحميد رئيس مركز ومدينة كفر صقر للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، وندب أحمد أنور عيسى السيد رئيس مدينة صان الحجر القبلية للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة كفر صقر، وندب عادل السيد أحمد شرشر المكلف بتسيير أعمال وظيفة مدير عام شئون الخدمة بالإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام للعمل بوظيفة رئيس مدينة صان الحجر القبلية.

وقرر المحافظ، نقل فيصل عبد الكريم منصور المكلف بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة ديرب نجم للعمل بديوان المحافظة على وظيفة من الدرجة الأولى التخصصية .

فى سياق متصل، وجه محافظ الشرقية مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمعاينة على الطبيعة لطريقى عزبتى أبو أحمد ورفله التابعتين لرئاسة مركز ومدينة بلبيس وإعداد المقايسة المطلوبة لرصف الطريقين وتهيئتهما أمام حركة المواطنين، جاء ذلك خلال لقائه الدورى بأعضاء مجلس النواب لبحث واستعراض المشاكل التى تعانى منها دوائرهم المختلفة للعمل على حلها، واستعراض نسب تنفيذ المشروعات الجارية بكل قطاع خدمى لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بإنارة طريقى عزبتى أبو أحمد ورفله وإعداد خطة لإنارة الطرق المؤدية للطرق والتوابع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وشدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بالطرق الجارى رصفها ورفع كفاءتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإلزام الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الدقه فى التنفيذ .

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على الأراضى التى صدر لها قرارات تخصيص "منفعة عامة" ومتابعة الجهة المخصص لها لسرعة تنفيذ المشروعات عليها بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، وكذلك التنسيق مع قوات الأمن لإزالة أى تعديات تقع على أراضى أملاك الدولة والحفاظ عليها.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع توصيل مشروع الغاز الطبيعى وإلزام شركات الغاز بالتوقيتات المحددة والتنسيق مع الجهات المعنية ورفع كفاءة الطرق الجارى العمل بها ورد الشىء لأصله لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ إقامة محطة مياه الشرب بأبو كبير والتى تعمل بطاقة إنتاجية 800 لتر / ث وبتكلفة مبدئية 325 مليون جنيه لتوفير كوب مياه نظيف وللقضاء على ندرة المياه بمركز ومدينة أبو كبير والمناطق المجاورة.