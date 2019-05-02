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محافظ السويس يتابع أعمال التطوير بمدينة المثلث بحى الأربعين

الخميس، 02 مايو 2019 05:42 م
محافظ السويس يتابع أعمال التطوير بمدينة المثلث بحى الأربعين جانب من اللقاء
السويس - السيد فلاح
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تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس منطقة المثلث بحى الأربعين لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والتطوير للمرافق والخدمات بعمارات المثلث بمرافقة الدكتورعبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، كما رافق صقر اللواء محمد جاد مدير الأمن فى جولته ثم تفقد مركز إطفاء المثلث بعد تطويره.

واقترح محافظ السويس على مدير الأمن إنشاء مركز إطفاء بحى الجناين وآخر بحى عتاقة لخدمة المناطق الصناعية والمشروعات بالمنطقة.

 وأكد "صقر" على الشركات المنفذة لأعمال التطوير الانتهاء من الأعمال والتى تشمل عمل أرصفة وصيانة غرف تفتيش الصرف الصحى والإنارة العامة ودهان واجهات العمارات ورصف الطرق، أن رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمدن السكنية سيتم تباعًا لتصبح مناطق حضارية على مستوى الأحياء.

ورافق المحافظ كل من اللواء عيد سعيد مساعد مدير أمن والعميد إيهاب سراج رئيس حى الأربعين والعميد محمد نبيل مدير الحماية المدنية ومديرى المديريات ومساعد رئيس حى الأربعين ومديرى الإدارات الهندسية والمرافق بحى الأربعين.

 

 


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