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محافظ الدقهلية بمستشفى الكلى بميت غمر: لا أقبل بالتقصير فى العلاج أو نقص الأدوية

الخميس، 02 مايو 2019 11:13 ص
محافظ الدقهلية بمستشفى الكلى بميت غمر: لا أقبل بالتقصير فى العلاج أو نقص الأدوية محافظ الدقهلية بمستشفى الكلى بميت غمر
الدقهلية - شريف الديب
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زار الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، صباح اليوم مستشفى الكلى والمسالك بميت غمر يرافقه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

 

وخلال تفقده عددا من الأقسام بالمستشفى استمع محافظ الدقهلية إلى شرح من الدكتور عازر شاكر مدير المستشفى عن طرق التعقيم المتبعة وقسم معالجة المياه وغرفة غسيل كلوى الطوارئ .

 

وأكد شاروبيم، ضرورة توفير الخدمة الطبية اللائقة للمرضى قائلا: لا أقبل بوجود تقصير أو نقص فى الأدوية والعلاج مهما كانت المبررات فالمريض يحتاج رعايتنا وتلبية احتياجاته.

 

واستمع محافظ الدقهلية إلى المرضى للاطمئنان على حسن الخدمة المقدمة والذين أشادوا بحسن المعاملة من جانب أطقم الأطباء وفرق التمريض كما أشادوا بالخدمة العلاجية.

 

من جانبه أشار الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أن المستشفى يحتوى على 44 ماكينة غسيل كلوى، بالإضافة إلى تزويدها بـ30 ماكينة جديدة ليصبح إجمالى ماكينات الغسيل بالمستشفى 74 ماكينة، وجهاز تعقيم البلازما للمناظير ومحطة معالجة مياه جديدة .

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (1)
جانب من جولة محافظ الدقهلية (1)

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (2)
جانب من جولة محافظ الدقهلية (2)

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (3)
جانب من جولة محافظ الدقهلية (3)

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (4)
جانب من جولة محافظ الدقهلية (4)

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (5)
جانب من جولة محافظ الدقهلية (5)

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (6)
جانب من جولة محافظ الدقهلية (6)

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (7)
جانب من جولة محافظ الدقهلية (7)

 

جانب من جولة محافظ الدقهلية (8)
جانب من جولة محافظ الدقهلية (8)

 

 


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