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محافظ البحيرة يوجه ببدء حملة مواجهة فيروس سى لطلاب المدارس

الخميس، 02 مايو 2019 07:51 م
محافظ البحيرة يوجه ببدء حملة مواجهة فيروس سى لطلاب المدارس اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة
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وجه اللواء هشام آمنه  ،  محافظ البحيرة ،  بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ لمواجهة مرض فيروس سى والكشف عن الأمراض الغير سارية لطلاب المدارس الإعدادية.

وتضم اللجنة  فى عضويتها كل من وكلاء وزارتى التربية والتعليم والصحة ومدير عام فرع التأمين الصحى والمنطقة الأزهرية وذلك للبدء فورا فى اختبار الفحص لطلاب المدارس وتسليم النتائج إلى إدارة المعلومات بهيئة التأمين الصحى بالمحافظة لإدراج النتائج فى قاعدة البيانات.

وعقدت الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ ، اجتماعا بأعضاء اللجنة التنسيقية وتم التأكيد على البدء فى عمل تحاليل فيروس سى للطلاب عن طريق الكشف السريع وتسجيل النتائج مع الحفاظ على السرية والخصوصية وإبلاغ أولياء الأمور بالحالات الإيجابية عن طريق مركز الإتصال بهيئة التأمين الصحي.

 

 

 


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