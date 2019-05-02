محافظ أسيوط: نقل موقف سيارات الأجرة بمركز الغنايم إلى نزلة عبد اللاه

اسيوط ـ محمود عجمى

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن نقل موقف سيارات الأجرة "السرفيس" الخاص بمركز الغنايم من موقف الشادر القديم، إلى موقف نزلة عبد اللاه بعد تطويره، وإعادة هيكلته استكمالا لخطة المحافظة الشاملة التى تم الإعلان عنها فى الآونة الأخيرة، بنقل المواقف على مستوى جميع المراكز خارج الكتل السكنية وتطويرها وتنظيمها، لتظهر بالشكل الحضارى اللائق بالمواطنين، وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم وتساهم فى تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام.

وأوضح المحافظ، أنه تم تنظيم جميع المواقف بمدينة أسيوط، ليصبح موقف نزلة عبد اللاه يخدم قرى ومراكز الجنوب، وموقف الأزهر لخدمة قرى ومراكز الشمال، وموقف المعلمين الجديد لخدمة المحافظات، وذلك فى إطار خطة متكاملة لإعادة هيكلة مواقف السرفيس لتصبح أكثر تنظيمًا وتساهم فى تحقيق السيولة المرورية، مصدرًا تعليماته لرئيس حى شرق ومديرى إدارتى المرور والمواقف، بمتابعة خطوط السير ونشر وتعليق بنرات تفيد نقل الموقف لتوعية المواطنين، فضلاً عن وضع ملصقات على زجاج السيارات موضح بها خطوط السير والتعريفة المقررة، والتنسيق مع إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية لضبط السيارات المخالفة وتوقيع الغرامات عليها.

وأشار صلاح عامر مدير إدارة المواقف، إلى أنه تم صباح اليوم نقل جميع سيارات موقف الغنايم من موقف الشادر القديم إلى موقف نزلة عبد اللاه بعد تطويره، وإعادة تنظيمه، لافتا إلى تعليق لافتات وبنرات لإخطار المواطنين والتنبيه على السائقين بنقل الموقف قبل نقله بأسبوعين.