video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط: نقل موقف سيارات الأجرة بمركز الغنايم إلى نزلة عبد اللاه

الخميس، 02 مايو 2019 01:10 م
محافظ أسيوط: نقل موقف سيارات الأجرة بمركز الغنايم إلى نزلة عبد اللاه نقل موقف الغنايم إلى موقف نزلة عبد اللاه
اسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق
أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن نقل موقف سيارات الأجرة "السرفيس" الخاص بمركز الغنايم من موقف الشادر القديم، إلى موقف نزلة عبد اللاه بعد تطويره، وإعادة هيكلته استكمالا لخطة المحافظة الشاملة التى تم الإعلان عنها فى الآونة الأخيرة، بنقل المواقف على مستوى جميع المراكز خارج الكتل السكنية وتطويرها وتنظيمها، لتظهر بالشكل الحضارى اللائق بالمواطنين، وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم وتساهم فى تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام.
 
وأوضح المحافظ، أنه تم تنظيم جميع المواقف بمدينة أسيوط، ليصبح موقف نزلة عبد اللاه يخدم قرى ومراكز الجنوب، وموقف الأزهر لخدمة قرى ومراكز الشمال، وموقف المعلمين الجديد لخدمة المحافظات، وذلك فى إطار خطة متكاملة لإعادة هيكلة مواقف السرفيس لتصبح أكثر تنظيمًا وتساهم فى تحقيق السيولة المرورية، مصدرًا تعليماته لرئيس حى شرق ومديرى إدارتى المرور والمواقف، بمتابعة خطوط السير ونشر وتعليق بنرات تفيد نقل الموقف لتوعية المواطنين، فضلاً عن وضع ملصقات على زجاج السيارات موضح بها خطوط السير والتعريفة المقررة، والتنسيق مع إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية لضبط السيارات المخالفة وتوقيع الغرامات عليها.
 
وأشار صلاح عامر مدير إدارة المواقف، إلى أنه تم صباح اليوم نقل جميع سيارات موقف الغنايم من موقف الشادر القديم إلى موقف نزلة عبد اللاه بعد تطويره، وإعادة تنظيمه، لافتا إلى تعليق لافتات وبنرات لإخطار المواطنين والتنبيه على السائقين بنقل الموقف قبل نقله بأسبوعين.
 
نقل موقف الغنايم إلى موقف نزلة عبد اللاه (1)
نقل موقف الغنايم إلى موقف نزلة عبد اللاه 

نقل موقف الغنايم إلى موقف نزلة عبد اللاه (2)
نقل موقف الغنايم إلى موقف نزلة عبد اللاه 

نقل موقف الغنايم إلى موقف نزلة عبد اللاه (3)
نقل موقف الغنايم إلى موقف نزلة عبد اللاه

نقل موقف الغنايم إلى موقف نزلة عبد اللاه (4)
نقل موقف الغنايم إلى موقف نزلة عبد اللاه

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط: حريصون علي التواصل مع المواطنين لحل شكواهم

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار اسيوط

محافظه اسيوط

محافظ اسيوط

السرفيس

موقف السرفيس




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض 8 درجات بحرارة الجو غدا وطقس "الويك إند" ربيعى ممتع

الأرصاد: انخفاض 8 درجات بحرارة الجو غدا وطقس "الويك إند" ربيعى ممتع

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة