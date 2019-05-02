video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 09:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لصوص الفيوم: نسرق السيارات بعد إلقاء الشطة على وجه السائق

الخميس، 02 مايو 2019 08:00 ص
لصوص الفيوم: نسرق السيارات بعد إلقاء الشطة على وجه السائق سرقة سيارة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - رباب الجالى
إضافة تعليق

تشكيل عصابى يضم مجموعة من الخارجين عن القانون، سطو على سيارة أجرة من مواطن، لكن لسوء حظهم انقلبت بهم على الطريق الإقليمى.

 

وقال اللصوص فى اعترافاتهم، نخطط لسرقة السيارات عن طريق استدراج سائقى الأجرة بزعم توصيلنا لأماكن نائية، ثم نلقى على وجهه الشطة ونستولى على السيارة ونهرب.

 

وأضاف اللصوص، للآسف ارتبكنا بعد السطو على سيارة مواطن في الفيوم، ولدى هروبنا بها انقلبت السيارة فتركناها وهربنا.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بالطريق الصحراوى الغربى في طامية بالفيوم لملاحظة الحالة الأمنية، إستغاث بهم سائق، مؤكداً قيام ثلاثة مجهولين بإستدراجه بسيارته أجرة "تاكسى" من منطقة المسلة فى الفيوم بزعم توصيلهم إلى مدينة طامية، وبالقرب من الطريق الإقليمى هدده أحدهم بسلاح أبيض "مطواه" وألقى آخر مسحوق الشطة بوجهه وأنزلوه من السيارة وفروا هاربين، وأثناء ذلك تبلغ للقوة الأمنية من إدارة شرطة النجدة بإنقلاب سيارة بالطريق الإقليمى، وتبين أنها ذات السيارة وهروب مستقليها إلى الزراعات المجاورة للطريق.

 

ومن خلال تكثيف الجهود وتمشيط المنطقة تمكنت القوة من ضبط المتهمين "3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزتهم مطواه وكيس به مسحوق الشطة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بعين شمس للجنايات

سرقة

جرائم السرقة

اخبار الحوادث

الفيوم

حملات امنية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة