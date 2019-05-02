لصوص الفيوم: نسرق السيارات بعد إلقاء الشطة على وجه السائق

كتب محمود عبد الراضي - رباب الجالى

تشكيل عصابى يضم مجموعة من الخارجين عن القانون، سطو على سيارة أجرة من مواطن، لكن لسوء حظهم انقلبت بهم على الطريق الإقليمى.

وقال اللصوص فى اعترافاتهم، نخطط لسرقة السيارات عن طريق استدراج سائقى الأجرة بزعم توصيلنا لأماكن نائية، ثم نلقى على وجهه الشطة ونستولى على السيارة ونهرب.

وأضاف اللصوص، للآسف ارتبكنا بعد السطو على سيارة مواطن في الفيوم، ولدى هروبنا بها انقلبت السيارة فتركناها وهربنا.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بالطريق الصحراوى الغربى في طامية بالفيوم لملاحظة الحالة الأمنية، إستغاث بهم سائق، مؤكداً قيام ثلاثة مجهولين بإستدراجه بسيارته أجرة "تاكسى" من منطقة المسلة فى الفيوم بزعم توصيلهم إلى مدينة طامية، وبالقرب من الطريق الإقليمى هدده أحدهم بسلاح أبيض "مطواه" وألقى آخر مسحوق الشطة بوجهه وأنزلوه من السيارة وفروا هاربين، وأثناء ذلك تبلغ للقوة الأمنية من إدارة شرطة النجدة بإنقلاب سيارة بالطريق الإقليمى، وتبين أنها ذات السيارة وهروب مستقليها إلى الزراعات المجاورة للطريق.

ومن خلال تكثيف الجهود وتمشيط المنطقة تمكنت القوة من ضبط المتهمين "3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزتهم مطواه وكيس به مسحوق الشطة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.