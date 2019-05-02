لجنة تدعو بريطانيا لتشديد اجراءاتها لاحتواء الاحتباس الحرارى فى 2050

رويترز

قالت لجنة تغير المناخ البريطانية فى تقرير اليوم الخميس إن على بريطانيا الالتزام بهدف للتخلص نهائيا من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بحلول عام 2050، وهو ما قد يتطلب التخلص تدريجيا من السيارات التى تعمل بالوقود بحلول عام 2035 على الأقل وخفض استهلاك البريطانيين للحوم الأبقار والأغنام بنسبة 20%.

ويجئ التقرير، الذى كلفت الحكومة اللجنة به العام الماضى، بعد أسابيع من الاحتجاجات التى نظمتها جماعة (إيكستينكشن ريبيليون) المعنية بالمناخ، والتى نفذت حملة عصيان مدنى سلمى بهدف وقف ما تسميها أزمة مناخ عالمية.

ولدى بريطانيا هدف لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 80% مقارنة بمستويات عام 1999 بحلول عام 2050، لكن نشطاء فى مجال تغير المناخ يقولون إن هذا ليس كافيا للوفاء بتعهدات معلنة بموجب اتفاق باريس لتغير المناخ الذى تم التوصل إليه عام 2015، والذى يهدف لكبح زيادة الاحتباس الحرارى العالمى عند 1.5 درجة مئوية.

وقال تقرير لجنة تغير المناخ "بمقدور المملكة المتحدة إنهاء مشاركتها فى الاحتباس الحرارى العالمى فى غضون 30 عاما بوضع هدف جديد طموح لخفض انبعاثات غازات الاختباس الحرارى إلى الصفر بحلول عام 2050 (بناء على مستويات عام 1999)".

وأضافت اللجنة أن الهدف الجديد يمكن تحقيقه بالتكنولوجيا الموجودة ولكن يمكن الوفاء به فقط إذا شددت الحكومة السياسات المتعلقة بالمناخ.

وقال التقرير إن هدفا حاليا للتخلص من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود بحلول عام 2040 سيجيء متأخرا للغاية وسيكون بحاجة لتحقيقه قبل ذلك الموعد ليكون بحلول عام 2035 على الأقل أو عام 2030 إذا أمكن