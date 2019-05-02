لجنة السياحة بمجلس النواب تحذر من ظهور شركات موازية غير مرخصة لتأشيرات العمرة

كتب محمد مجدى السيسى

دعا النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، مسئولى الحكومة للرد على تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن قرار المملكة العربية السعودية حول إصدار تأشيرة العُمرة "إلكترونى"، لافتًا إلى أن هناك تخوفات من أن هذا القرار قد يؤدى لظهور شركات موازية غير مرخصة لا تقوم بسداد الضرائب، ما يؤثر سلباً على اقتصاد مصر، إضافة إلى أن هذا القرار قد يصب فى مصلحة بعض المواطنين الذين يملكون القدرة على التعامل الإلكترونى، ولكن فى المقابل سيمثل أعباءً على المواطنين البسطاء بما يؤدى لظهور "سماسرة ونصابين جُدد عبر الإنترنت"، ما يؤدى إلى تضرر شركات السياحة.

وأوضح صدقى، فى تصريحات له، أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها المقبلة تداعيات قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة "إلكترونى" والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية ومدى استفادة المواطنين منه، خاصة فى ضوء تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأن هذا الملف.

وقال "صدقى"، فى تصريحات له، أنه سيتم توجيه الدعوة إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ومسئولى اللجنة العليا للعمرة والحج السياحى والجهات المعنية بهذا الملف، فضلاً عن أصحاب شركات السياحة العاملين فى هذا المجال لمعرفة كل ما يتعلق بهذا الملف وتأثيراته على شركات السياحة والمصريين الراغبين فى أداء العمرة.