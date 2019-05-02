كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر للفئة الثانية بعد سنوات من إدراجها بالثالثة

أ.ش.أ

قررت الحكومة الكندية، اعتبارًا من 1 مايو الجارى، تحديث إرشادات السفر الكندية الخاصة بمصر إلى الفئة الثانية بدلاً من الثالثة ضمن أربع فئات، بعدما كانت مصر على مدار السنوات الماضية مدرجة فى فئة "تجنب السفر غير الضرورى إلى مصر".



ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى قامت بها السفارة المصرية فى كندا للترويج لتحسن الأوضاع الأمنية فى مصر.



وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، أشار إلى أن هذا التحديث، شمل أيضًا، حذف السويس والإسماعيلية من المناطق التى كانت إرشادات السفر الكندية تحذر من كافة أنواع السفر إليها.

وأوضح أبو زيد أن الفئة، التى تم إدراج مصر بها، تشمل دولاً مثل: فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا والبحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية وتونس والمغرب، مشيرا إلى أن تحديث إرشادات السفر يمثل انعكاسًا لنجاح الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتثبيت الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وأن ذلك من شأنه أن يسهم فى انتعاش حركة السياحة الكندية إلى مصر، وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرى.