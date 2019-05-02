video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 07:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر للفئة الثانية بعد سنوات من إدراجها بالثالثة

الخميس، 02 مايو 2019 07:03 ص
كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر للفئة الثانية بعد سنوات من إدراجها بالثالثة السياحة فى مصر
أ.ش.أ
إضافة تعليق

قررت الحكومة الكندية، اعتبارًا من 1 مايو الجارى، تحديث إرشادات السفر الكندية الخاصة بمصر إلى الفئة الثانية بدلاً من الثالثة ضمن أربع فئات، بعدما كانت مصر على مدار السنوات الماضية مدرجة فى فئة "تجنب السفر غير الضرورى إلى مصر".


ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى قامت بها السفارة المصرية فى كندا للترويج لتحسن الأوضاع الأمنية فى مصر.


وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، أشار إلى أن هذا التحديث، شمل أيضًا، حذف السويس والإسماعيلية من المناطق التى كانت إرشادات السفر الكندية تحذر من كافة أنواع السفر إليها.
وأوضح أبو زيد أن الفئة، التى تم إدراج مصر بها، تشمل دولاً مثل: فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا والبحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية وتونس والمغرب، مشيرا إلى أن تحديث إرشادات السفر يمثل انعكاسًا لنجاح الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتثبيت الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وأن ذلك من شأنه أن يسهم فى انتعاش حركة السياحة الكندية إلى مصر، وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء كندا يناقش هاتفيا مع نظيرته النيوزيلندية سبل مواجهة العنف

كندا

مصر

السياحة

مؤشر السفر لمصر

أحمد أبو زيد

أخبار مصر

تقارير مصرية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة