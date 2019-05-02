قطع المياه عن مدينة شبين القناطر بالكامل 7 ساعات لغسل الشبكات اليوم

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر المركز والمدينة اليوم الخميس لمدة 7 ساعات، من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، حتى الساعة الثالثة فجر غد الجمعة، وذلك لأعمال الغسيل والتطهير الدورى للشبكات والمحطات بالكلور.

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.