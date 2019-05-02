فيديو.. محافظ كفر الشيخ يجرى حركة تنقلات لرؤساء 98 قرية

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أكبر حركة لرؤساء القرى في تاريخ محافظة كفرالشيخ، ولأول مرة يتم اجراء حركة تغييرات شاملة تضمنت الـ 98 قرية

و أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 7543 لسنة 2019م بتكليف كلاً من الآتي أسمائهم للعمل رؤساء للقرى الموضحة قرين كل منهم لمدة عام لكل من قرى مراكز كفرالشيخ، دسوق، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، الرياض، بيلا، قلين، فوه، مطوبس، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

وفيما يلى حركة تغييرات رؤساء القرى بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ :

الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ تضمنت 17 قرية وهم " أحمد فتحي عبدالبارى بدر، رئيساً لقرية الخادمية، جمال عبدالفتاح على السبع، رئيساً لقرية الحلافى، محمد ناجى سعد خفاجى، رئيساً لقرية دقلت، رضا فتحي بدراوي إبراهيم، رئيساً لقرية أريمون، عبدالعزيز جمعة عبدالعزيز، رئيساً لقرية الحمراء، أيمن ابراهيم يوسف محمد، رئيساً لقرية متبول، علا طاهر محمود لبن، رئيساً لقرية كفرالمنشى، حامد محمد السيد حامد ترك، رئيساً لقرية محلة موسى، صابر مبروك السيد مخيمر، رئيساً لقرية مسير، بهاء عبدالجواد السيد على، رئيساً لقرية المنشة الشرقية، ابراهيم عبدالحميد على السيد، رئيساً لقرية دقميرة، عبدالفتاح عطية اسماعيل أحمد، رئيساً لقرية اسحاقة، محمد سعيد عباللطيف حامد، رئيساً لقرية الحمراوى، حازم محمد عبدالعزيز سعد، رئيساً لقرية الشمارقة، حمادة على عبدالمجيد الروينى، رئيساً لقرية المرابعين، الصاوي فكيه الصاوي مختار، رئيساً لقرية صندلا، أحمد منصور أحمد خليفة، رئيساً لقرية محلة القصب ".

والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق 11 قرية وهم " مصطفى محمد تهامي منصوره، رئيساً لقرية شباس الملح، حسن عطية عبدالله السنهوري، رئيساً لقرية كفر مجر، أحمد السيد عطية سلطان، رئيساً لقرية أبومندور، السيد عبدالستار مبروك السوداني، رئيساً لقرية شابه، محمد بسيونى على جميع، رئيساً لقرية محلة دياى، عيد توفيق محمد قلاشه، رئيس لقرية كفرالعرب، عبدالجليل على عبدالجليل الدمرداش، رئيساً لقرية كنيسة الصرادوسى، فتحي محمد أحمد يوسف، رئيساً لقرية العجوزين، أنور محمد محمد عليبه، رئيساً لقرية سنهور المدينة، ابراهيم على أحمد عبده، رئيساً لقرية شباس الشهداء، ابراهيم عبداللطيف فريد فليس، رئيساً لقرية محلة أبوعلى ".

والوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم 15 قرية وهم " وائل السيد محمد هاشم، رئيساً لقرية التفتيش، بهجات عبدالمهيمن بهجات الزيني، رئيساً لقرية الملاحة، بلال عبدالسلام غنيم مرسى، رئيساً لقرية الروضة، سعد حموده سعد محمد، رئيساً لقرية القن، الهام السيد عبدالمنعم الشاذلي، رئيساً لقرية تيدا، سعد عصمت السيد عبداللاه، رئيساً لقرية سد خميس، عبدالعزيز أبوالسعود على مرسال، رئيساً لقرية الفقهاء القبلية، ابراهيم رجب إبراهيم الدسوقي، رئيساً لقرية الورق، اسماعيل ابراهيم عامر على، رئيساً لقرية منشأة عباس، شريف أحمد محمد هيكل، رئيساً لقرية دمرو، أيمن حسن فهيم اسماعيل، رئيساً لقرية أبوغنيمة، أحمد مصطفى ابراهيم رزق، رئيساً لقرية القصابى، على مسعود على الفقى، رئيساً لقرية البلاصى، الحنفي محمد على اسماعيل، رئيساً لقرية الحدادي، أحمد عبدالمنعم أحمد حمادة، رئيساً لقرية برية لاصيفر ".

والوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول 9 قري وهم " حكمت الباز أبوالقيود مصطفى، رئيساً لقرية كوم الحجر، رضا السيد أحمد حسن الحوا، رئيساً لقرية الكفر الشرقي، نعيم محمد أبوزيد مهران، رئيساً لقرية تفتيش أبوسكين، هلال السيد محمد هلال، رئيساً لقرية البنا، مصطفى مسعد حامد غازي، رئيساً لقرية غرب تيره، حمادة حواس ابراهيم، رئيساً لقرية الزعفران، جمال محمد إبراهيم رزق، رئيساً لقرية الخاشعة، هاني إبراهيم محمد عبدالعزيز، رئيساً لقرية السحايت، سامح السيد على شيحة، رئيساً لقرية الأبعادية ".

الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم والتي تضمنت 6 قرى وهم " رشدي السيد محمد البلتاجي، رئيساً لقرية الشهابية، ناجح العسيلي سرحان محمد، رئيساً لقرية الزهراء، هاني مسعود السعيد ندا، رئيساً لقرية بر بحرى، عبد القادر السعيد عبد الفتاح، رئيساً لقرية الشيخ مبارك، محمد محمد مصطفى الطوبجى، رئيساً لقرية الساحل القبلي، إسماعيل عبد السيد إبراهيم عامر، رئيساً لقرية الربع ".

والوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض تضمنت 13 قرية وهم " جمعة محمود الشافعي محمد، رئيساً لقرية بقلولة، وائل محمد عبد الرؤوف محمد، رئيساً لقرية أبو ريا، هاني عبد الجميل منصور سيد أحمد، رئيساً لقرية الرصيف، نهاد فتوح محمود المهدى، رئيساُ لقرية الرغامة، عبد الله غازي غازي الحيطاوى، رئيساً لقرية أم سن، عبد الحليم أحمد أحمد عبد الرحيم ، رئيساً لقرية الوزارية، خالد بليغ حمدي محمد، رئيساً لقرية أبو مصطفى ، عونى فتح الله عبد الفتاح يوسف، رئيساً لقرية العباسية، صبحى محمد عبد الوهاب جودة، رئيساً لقرية الحصفة، على احمد عبد الله الشوربجى، رئيساً لقرية الضبعة، السعيد عبد الجواد عبد الوهاب مصطفى، رئيساً لقرية الفيروز، على عبد الجواد عبد الله على، رئيساً لقرية البرية، محمد زكريا محى الدين، رئيساً لقرية المجد55 ".

الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا والتي تضمنت 11 قرية وهم " على محمد امين محمد، رئيساً لقرية حاذق، احمد عبد الواحد عبد الله عيسى، رئيساً لقرية ابشان، جيهان يوسف إبراهيم محمد الباز، رئيساً لقرية كفرالعجمى، كمال أبو المجد مصطفى مصطفى، رئيساً لقرية الحوا، ساهر بركات السيد على، رئيساً لقرية الشطوط، ياسر ماهرعبد العزيز احمد سرور، رئيساً لقرية أبو بدوى، محمد عبد الستار سعد حسن، رئيساً لقرية الجرايدة، محمد امير محمود فهمى ، رئيساً لقرية الكوم الطويل، احمد فاروق يوسف المنطاوى، رئيساً لقرية الناصرية، احمد عبدالفتاح طه دشيش، رئيساً لقرية دار السلام، فرج شحاته احمد عيسي، رئيساً لقرية روس الفرخ ".

الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين والتي تضمنت 7 قري وهم " عصام على محجوب، رئيساً لقرية البكاتوش، عبدالعاطي أبو زيد احمد طه، رئيساً لقرية ميت الديبة، حنان محمد محمد عبدالعاطى، رئيساً لقرية شباس عمير، أيمن محمد يوسف كحك، رئيساً لقرية قونة، سماح عبد الباقي محمود محمد، رئيساً لقرية المنشأة الكبرى، احمد السيد حامد الطويل، رئيساً لقرية كفرالمرازقة، إبراهيم محمد بسيوني، رئيساً لقرية حصة الغنيمي ".

الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه والتي تضمنت 4 قري وهم " عبير محمد عباس الريس، رئيساً لقرية السالمية، عزمي إبراهيم قطب هلال، رئيساً لقرية أبو دراز، حسن محمد على حجاج، رئيساً لقرية سنديون، سحر السيد يوسف خضر، رئيساً لقرية قبريط ".

الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس والتي تضمنت 5 قري وهم " قدري حسن محمد ناصر، رئيساً لقرية الجزيرة الخضراء، سامح أبو السعود سحلول، رئيساُ لقرية بنى بكار، آيات محمد محمد فتح الباب، رئيساً لقرية البصراط، عمر عبد الفتاح عبد السميع الزعيقى، رئيساً لقرية منية المرشد، شرف الدين سعد مسعد حمام، رئيساً لقرية برمبال ".

قال محافظ كفرالشيخ، أن هذا يأتي في إطار تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء ‏لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وإزالة ‏التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة المشروعات التنموية ‏والخدمية المنفذة بنطاق كل مركز ومدينة لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة ‏على المواطنين.