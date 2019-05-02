فيديو.. محافظ كفر الشيخ: اتخاذ الاجراءت لتثبيت 6345 عامل مؤقت بالمحافظة

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه أصدر قرار رقم 7549،بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة لبحث الحالات التي ارتأت مديرية التنظيم والإدارة أن هناك خلاف في البيانات المرسلة اليهم من مديرية الشئون الصحية وفي حالة الخلاف في الأسس يكون المستند المالي هو الفيصل، والاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبا لإنجاز أعمالها وعلي أن تقوم بإعداد تقريرها اللازم في هذا الخصوص للعرض خلال 15 يوما من تاريخه ، مؤكداً تم الانتهاء من تثبيت 844 متعاقد بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وجارى استيفاء مستندات تثبيت 660 متعاقد على رأس العمل بمديرية الشئون الصحية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه أصدر القرار رقم 7548 لسنة 2019،بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة وعضوية كلاً من عمار غمري حميدة، بمديرية التنظيم والإدارة، علي عبدالعاطي علي، بمديرية التنظيم والإدارة، ابراهيم خضر، بمديرية التربية والتعليم، عبدالله الوحش، بمديرية التربية والتعليم، فوزي مبروك بمديرية التربية والتعليم، مندوب من مديرية التربية والتعليم(مقرر)، مندوب من مديرية التنظيم والإدارة(مقرر)، للقيام بالبحث في الحالات التي ارتأت مديرية التنظيم والإدارة أن هناك خلاف في البيانات المرسلة اليهم من مديرية التربية والتعليم وفي حالة الخلاف في الأسس يكون المستند المالي هو الفيصل، والاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبا لإنجاز أعمالها وعلي أن تقوم بإعداد تقريرها اللازم في هذا الخصوص للعرض خلال 15 يوم من تاريخه، والموافاة ببيان من مديرية التنظيم والإدارة بالحالات المستوفاة لتوقيع خطاب لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال السير في اجراءات التثبيت خلال 72 ساعة من تاريخه، مؤكدا علي جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم الخميس.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، انه سيتم الانتهاء من مراجعة مستندات 80% من المتعاقدين بالتربية والتعليم خلال 72 ساعة، لافتاً ان هناك 3674 متعاقد بالتربية والتعليم، وتم استيفاء مستندات تثبيت 629 متعاقد منهم قبل الحظر، كما تم تشكيل لجنة لإستيفاء مستندات تثبيت 3045 متعاقد بعد الحظر، مؤكداً على التنسيق الكامل بين التربية والتعليم والتنظيم والإدارة بالمحافظة لإنهاء اى معوقات، ومراجعة المسميات الوظيفية بما يتوافق مع جدول الوظائف بالدولة، مع استيفاء العقود واقرارات استلام العمل، والمؤهل الدراسى، والمستندات المالية للصرف، مكلفاً بعقد اللجنة بشكل دائم لحين الانتهاء من استيفاء كافة المستندات لإرسالها الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإزالة المعوقات بما يتوافق مع القانون والصالح العام.

وقال محافظ كفرالشيخ،جاري اتخاذ اجراءات تثبيت 2011 متعاقد بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة"المرحلة الثانية"، لإرسالها الى جهاز التنظيم والإدارة، مشدداً على مراجعة استيفاء المستندات من حيث اقرارات القيام بالعمل والمؤهل، ومستندات الصرف، مع سرعة استكمال مستندات المتعاقدين بالمحاجر ومجلس مدينة كفرالشيخ المتبقية لضمها الى مستندات المتعاقدين بالمرحلة الثانية بالديوان العام والوحدات المحلية.