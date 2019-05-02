فيديو .. "صناعة التمور" شريان الحياة لمحافظة الوادى الجديد

كتبت أسماء نصار و رحمة خليفة

تعد محافظة الوادى الجديد، من أكبر محافظات مصر إنتاجًا للتمور فى مصر، حيث تتصدر المشهد فى كافة الأسواق المحلية، ويصل عدد أشجار النخيل فيها إلى 2 مليون نخلة تقريبا منتشر زراعتها فى جميع مدن وقرى المحافظة بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، منهم نحو 70 ألف نخلة مثمرة تنتج مابين 60 إلى 70 ألف طن بلح سنوياً.

"اليوم السابع" ترصد من الوادى الجديد كيفية تجفيف البلح وتعبئته حتى يصل إلى المستهلك قبل شهر رمضان، حيث يتم تجفيف البلح أو التمر بعد قطفه فى وقت متأخر من الحصاد حتى تجف الثمار نوعاً ما على الشجرة، ثم توضع الثمار فى درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى شهرين، حيث تستمر الثمار فى الجفاف ويظهر السكر على سطح البلح ببطء على شكل بقع بيضاء.

ويدخل البلح إلى وحدة الغسيل على مياه خفيفة حتى تتماسك الثمرة، ثم يمر بوحدة الشطف، وهناك طريقتين لتجفيف البلح الأولى "طبيعية" عن طريق وضعه تحت الشمس لفترة تصل إلى أيام، مما سيتسبب للبلح فى الجفاف، حيث يتم تغطية البلح بقطعة قماش خفيفة جداً لحمايته من التعرض للحشرات، أما الطريقة الثانية "الصناعية" حيث يتم وضع البلح فيها عن طريق وضعه فى ماكينة التجفيف لمدة ساعات عن طريق خلق بيئة جافة جداً يتم فيها السيطرة على نوع الهواء، وامتصاص الرطوبة ميكانيكياً من غرفة التجفيف، وبعد ذلك يتم فرز البلح ثم التغليف بشكل يدوى أو آلى.