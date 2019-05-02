غدا.. افتتاح 20 مسجدا بمختلف الإدارات الفرعية بأوقاف أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

أكد الشيخ عاصم محمود قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ،أنه سوف يتم غدا الجمعة، افتتاح 20 مسجدا بمختلف الادارات الفرعية بالمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من الاحلال والتجديد والتى تمت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم تكليف مديرى الإدارات الفرعية بافتتاح المساجد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، فى بيان صحفى ، إن المديرية قامت خلال الفترة الماضية بإحلال وتجديد عددا من المساجد فى إطار خطة وضعها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، لإحلال وتجديد المساجد الأكثر أولوية بعد إجراء المعاينات من قبل المهندسين بالإدارة الهندسية على مستوى الجمهورية .

والمساجد التى سيتم افتتاحها غدا هى :

1. مسجد سنبل - إدارة غرب المدينة - مدينة أسيوط

2. مسجد الريفى - إدارة أوقاف أبوتيج – نزلة باقور

3. مسجد عمر بن الخطاب - إدارة أوقاف أبوتيج - عزبة حسوبة بنى سميع

4. مسجد العمارنة – إدارة أوقاف الغنايم - العزيزة الغنايم

5. مسجد عمر بن الخطاب إدارة أوقاف المركز بحرى قرية الهدايا بمنقباد

6. مسجد آل حامد إدارة أوقاف منفلوط – بمدينة منفلوط

7. مسجد الحوادات إدارة الفتح بحرى – عرب الأطاولة الفتح

8. مسجد الشيخ نجيب الغربى- إدارة أوقاف القوصية غرب مدينة القوصية

9. مسجد روضةالمتقين -إدارة أوقاف القوصية غرب

10. مسجد سيدى أبو العيون - إدارة أوقاف القوصية غرب قرية المنشاة الكبرى

11. مسجد الرحمن - إدارة أوقاف القوصية غرب--قرية بنى هلال

12.مسجد الرحمة -إدارة أوقاف القوصية غرب- قرية الصبحة

13.مسجد الرحمة - إدارة أوقاف ديروط جنوب - قرية الكودية

14. مسجد الجزيرة -إدارة أوقاف المركز قبلى - قرية المطيعة

15. مسجد مازن - إدارة أوقاف المركز قبلى - قرية شطب

16. مسجد الشيخ سالم - إدارة أوقاف أبنوب - ابنوب

17. مسجد الشهيد محمد بدرى -إدارة أوقاف الفتح قبلى - المعصرة

18. مسجد أل مبارك - إدارة أوقاف الفتح بحري- العصارة

19. مسجد المجاهدين - إدارة أوقاف غرب المدينة - مدينة أسيوط

20. مسجد الكاشف - إدارة أوقاف غرب المدينة- مدينة أسيوط