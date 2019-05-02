غادة والى تلتقى نواب أسيوط لمناقشة دعم برامج ومشروعات التضامن بالقرى

أسيوط محمود عجمى

عقدت الدكتورة غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعى ، واللواء جمال نور الدين ، محافظ أسيوط إجتماعاً مكبراً مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لمناقشة سبل دعم بعض البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنمية الصعيد بحضور الدكتورة نيفين قباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وفاطمة الخياط وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ومجدى نجيب وكيل مديرية التضامن ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية والعقيد صلاح أحمد حسن المستشار العسكرى للمحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض طلبات واستفسارات أعضاء مجلس النواب، والتى تعلقت بصرف معاشات تكافل وكرامة وتوسيع دائرة المستحقين فضلًا عن التوسع فى تقديم خدمات وبرامج التضامن الاجتماعى للأسر الاكثر احتياجًا بالقرى والنجوع.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى – خلال الاجتماع – بدور مركز تأهيل وتدريب البنين والفتيات التابع لمديرية التضامن الاجتماعى، والتى تفقدتها الوزيرة يرافقها الوزير المحافظ خلال افتتاحها اليوم المركز بعد تطويره لتلبية احتياجات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وخاصة من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة مؤكدة على أهمية مراكز التدريب والتأهيل لما تقوم به من دور فى صقل خبرات ومواهب الفتيات والبنين من ذوى الإحتياجات الخاصة والإعاقات المختلفة فضلًا عن تسويق منتجات تلك المراكز من خلال معارض الجمعيات الأهلية ومديرية وإدارات التضامن الاجتماعى مشيرة إلى أن عدد المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بالمحافظة بلغ 228 ألف و 551 مستحق فضلاً عن المراجعة المستمرة للمستحقين.

وأعلن المحافظ ، عن دعمه الكامل للمشروعات التى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والتى تنفذها مديرية التضامن الاجتماعى بقرى ونجوع المحافظة ومنها مشروع تكافل وكرامة و2 كفاية ومبادرة إنقاذ الاطفال بلا مأوى وأطفال الشوارع والتى حققت نجاحاً كبيراً واستهدفت الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية الصعيد.