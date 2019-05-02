video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 08:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غادة والى تلتقى نواب أسيوط لمناقشة دعم برامج ومشروعات التضامن بالقرى

الخميس، 02 مايو 2019 07:15 م
غادة والى تلتقى نواب أسيوط لمناقشة دعم برامج ومشروعات التضامن بالقرى جانب من اللقاء
أسيوط محمود عجمى
إضافة تعليق

عقدت الدكتورة غادة والى  ، وزيرة التضامن الاجتماعى ،  واللواء جمال نور الدين ، محافظ أسيوط إجتماعاً مكبراً مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لمناقشة سبل دعم بعض البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى،  لتنمية الصعيد بحضور الدكتورة نيفين قباج،  نائب وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وفاطمة الخياط وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ومجدى نجيب وكيل مديرية التضامن ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية والعقيد صلاح أحمد حسن المستشار العسكرى للمحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض طلبات واستفسارات أعضاء مجلس النواب،  والتى تعلقت بصرف معاشات تكافل وكرامة وتوسيع دائرة المستحقين فضلًا عن التوسع فى تقديم خدمات وبرامج التضامن الاجتماعى للأسر الاكثر احتياجًا بالقرى والنجوع.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى – خلال الاجتماع – بدور مركز تأهيل وتدريب البنين والفتيات التابع لمديرية التضامن الاجتماعى،  والتى تفقدتها الوزيرة يرافقها الوزير المحافظ خلال افتتاحها اليوم المركز بعد تطويره لتلبية احتياجات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وخاصة من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة مؤكدة على أهمية مراكز التدريب والتأهيل لما تقوم به من دور فى صقل خبرات ومواهب الفتيات والبنين من ذوى الإحتياجات الخاصة والإعاقات المختلفة فضلًا عن تسويق منتجات تلك المراكز من خلال معارض الجمعيات الأهلية ومديرية وإدارات التضامن الاجتماعى مشيرة إلى أن عدد المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بالمحافظة بلغ 228 ألف و 551 مستحق فضلاً عن المراجعة المستمرة للمستحقين.

وأعلن المحافظ ، عن دعمه الكامل للمشروعات التى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والتى تنفذها مديرية التضامن الاجتماعى بقرى ونجوع المحافظة ومنها مشروع تكافل وكرامة و2 كفاية ومبادرة إنقاذ الاطفال بلا مأوى وأطفال الشوارع والتى حققت نجاحاً كبيراً واستهدفت الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن  برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية الصعيد.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اسيوط

وزير التضامن

القرى الاكثر احتياجا




لا تفوتك
الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة