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الخميس، 02 مايو 2019 06:08 م
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عمر مروان يترأس وفد مصر للرد على تساؤلات "أفريقية حقوق الإنسان" حول التقرير الدورى

الخميس، 02 مايو 2019 05:39 م
عمر مروان يترأس وفد مصر للرد على تساؤلات "أفريقية حقوق الإنسان" حول التقرير الدورى المستشار عمر مروان
شرم الشيخ: محمد السيد _ تصوير ماهر اسكندر
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ترأس المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وفد مصر خلال الرد على تساؤلات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول التقرير الدورى المقدم من مصر إلى اللجنة خلال فعاليات اجتماعات الدورة الـ 64 للجنة الأفريقية والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ .

وضم الوفد المصرى، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وإيهاب عبد العاطى وأشرف مرعى وعزت العشماوى وسمية الألفى والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.


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