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عبور 44 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن

الخميس، 02 مايو 2019 12:00 م
عبور 44 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 44 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MOL CRUTH بحمولة  216 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى الإمارات.
 
وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية EVER GRADE ، بحمولة 222 ألف طن قادمة من الصين ومتجهة إلى هولندا.

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