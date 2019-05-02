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الخميس، 02 مايو 2019 01:51 م
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أثناء تنفيذ حملة بقنا..

ضبط 8 أشخاص لاتهامهم بالتعدى على الأمن وإصابة لواء شرطة ومجند

الخميس، 02 مايو 2019 12:26 م
ضبط 8 أشخاص لاتهامهم بالتعدى على الأمن وإصابة لواء شرطة ومجند حبس - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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ألقت أجهزة الأمن بقنا القبض على المتهمين برشق قوات الأمن بالحجارة أثناء تنفذ حملة لإزالة التعديات والتى أسفرت عن إصابة لواء ومجند بجروح قطعية بالرأس.
 
كان اللواء مجدى القاضى تلقى إخطار يفيد ضبط كل من "أحمد ي ا "  17 سنة عامل و"محمد م"  40 سنة موظف، بمصنع السكر، و"صلاح ا " 40 سنة، موظف بمصنع السكر، و"طواب. ا .م " عامل، و"حسن م م " 34 سنة، و"أحمد. ص ا"  39 سنة موظف بمصنع السكر، و"سعيد ا ع " 65 سنة، ونجليه "محمد.س" 27 سنه و"براهيم.س" 30 سنة، وذلك لقيامهم بالقاء الطوب والحجارة على قوة أمنية أثناء قيامها بتنفيذ قرار إزالة تعديات على أرض مملوكه للشئون الاجتماعية بمنطقة العويضات بقوص مما أسفر عن إصابة اللواء زكى محمد سلام  والمجند عامر محمد فرج 23 سنة.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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