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الخميس، 02 مايو 2019 12:20 م
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ضبط 66 قطعة سلاح و169 قضية مخدرات فى حملات أمنية

الخميس، 02 مايو 2019 12:19 م
ضبط 66 قطعة سلاح و169 قضية مخدرات فى حملات أمنية حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل الأمن العام حملاته الأمنية، وتمكن من ضبط" 66 قطعة سلاح نارى، 169 قضية مخدرات، و42 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، و8 مُتهَمين لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجة والسرقـة بالإكـراه، و341 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 38673 مخالفة مرورية، و1223 مخالفة مرافق، و42 قضية مصنفات، وتنفيذ 129264حكم قضائى متنوع.
 
وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 
 

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