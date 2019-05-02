ضبط 1080 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط قضيتى سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 1080 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 513 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من ضبط 77 قضية تموين متنوعة، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، وقضيتى سلاح أبيض، وقضية متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، وتنفيذ 256 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات، وضبط 73 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق.