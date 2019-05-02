ضبط موظف سابق بالأوقاق تلقى رشوة لتسهيل الاستيلاء على محل ملك الوزارة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط موظف سابق بالأوقاف لادعائه أن لديه نفوذا مزعوما وتقاضى رشوة من أحد الأشخاص نظير تسهيل استيلائه على أحد المحلات ملك الأوقاف.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من صاحب شركة كمبيوتر مقيم مدينة نصر بالقاهرة، بتضرره من شخصين لقيامهما بالزعم بأن لهما نفوذاً بالمسئولين بوزارة الأوقاف يستطيعان من خلاله الحصول على موافقة الوزارة على تغيير عقد ملكية المحل بميدان العتبة دائرة قسم شرطة الموسكى ملك وزارة الأوقاف من ورثة أحد الأشخاص إلى اسم الشاكى بناء على التنازل الصادر له من الأول وطلب مبلغ (450 ألف جنيه) حصل منها على مبلغ ( 150 ألف جنيه ) وقاما عقب ذلك بمساومة الشاكى على استكمال المبلغ المتفق عليه حتى يقوما بتنفيذ ما وعدا به.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن قيام ( موظف بوزارة الأوقاف بالمعاش حالياً ومقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة ) بالاشتراك فيما بينهما والإدعاء بأن عمل الأول موظفاً سابقاً بوزارة الأوقاف أتاح له علاقات ونفوذاً مزعوماً مع رؤسائه وزملائه بالوزارة يستطيع من خلاله تغيير عقد ملكية المحل الكائن بميدان العتبة دائرة قسم شرطة الموسكى ملك وزارة الأوقاف من ورثة أحد الأشخاص إلى إسم الشاكى بناء على التنازل الصادر له من الأول بدون تسديد الرسوم المترتبة على طلب التغيير وطلبا مبلغ ( 450 ألف جنيه ) حصلا منها على مبلغ (150 ألف جنيه ) وقاما عقب ذلك بمساومة الشاكى على استكمال المبلغ المتفق عليه حتى يقوما بتنفيذ ما وعدا به.

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على النيابة العامة تم استصدار أمر ضبط وإحضار للمتهمين، وبالتنســـيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إعداد عدة أكمنة بمنطقة محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة الظاهر والجمالية قطاع أمن القاهرة، أسفرت عن ضبط الأول وبمواجهتهه اعترف بارتكابه الواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.