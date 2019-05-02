ضبط مستريح جديد بسوهاج جمع من ضحاياه ربع مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الامن بسوهاج لنصبه على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى مجال الإستثمار العقاري.

تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغاً من ثلاثة مواطنين مقيمين المراغة بسوهاج بقيام مدرس بإحدى الجامعات مقيم سوهاج بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها ( 250 ألف جنيه ) لتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح ربع سنوية قدرها50% ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون .

وأكدت التحريات صحة الواقعة ووجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو إسترداد أموالهم ، وبإستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من المُبلغين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .