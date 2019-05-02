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بمجال الاستثمار العقارى بسوهاج..

ضبط مدرس جامعى بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين لتوظيفها

الخميس، 02 مايو 2019 12:57 م
ضبط مدرس جامعى بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين لتوظيفها حبس -ارشيفيه
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد من ضبط مدرس جامعى لقيامه بتلقى مبالغ مالية من عدد من الأشخاص لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح ربع سنوية قدرها 50% إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون .
 
وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد صلاح أبوسحلى مدير إدارة مباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد وتبين من التحريات تقدم ثلاثة مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ببلاغ ضد مدرس بإحدى الجامعات بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (250 ألف جنيه) لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح ربع سنوية قدرها 50%، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون .
 
وأكدت التحريات صحة الواقعة ووجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم .
 
باستدعاء المتحرى عنه المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من المُبلغين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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