ضبط صاحب مصنع ينتج طفايات حريق مغشوشة تساعد على الاشتعال بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على مدير مصنع لإنتاج وتعبئة طفايات الحريق لاتهامه بتجميع الطفايات المتهالكة وإعادة تعبئتها بمواد تساعد على إشعال الحريق بدلا من إطفائه، وضبط بحوزته كمية كبيرة من الاسطوانات والمواد المستخدمة في الإنتاج.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تورط "محمد. ص" صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق بدون ترخيص، دائرة قسم شرطة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من طفايات الحريق المتهالكة وغير الصالحة للاستخدام، وإعادة طلائها وتجديدها وتعبئتها بمواد مغشوشة مما يساعد في انتشار الحريق بدلا من اطفائه، وخامات مجهولة المصدر وغير صالحة، وطرحها للبيع بالأسواق.

وبمداهمة المصنع تم القبض على "عمرو. ش" المدير المسؤل عن المصنع وبتفتيشه عثر على طن و640 كيلوا جرام سوائل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، و280 اسطوانة و260 قطعة تجهيز، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.