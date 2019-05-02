ضبط شخص لاتهامه بقتل ابن خالته فى الإسكندرية بسبب خلافات مالية

كتب محمود عبد الراضى ـ أسماء على بدر

ألقت قوات الأمن القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بقتل ابن خالته رمياً بالرصاص بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزة بلاغا بالعثور على جثة شريك بمحل ملابس مُقيم الرمل أمام سنترال الحرمين بمنطقة المندرة قبلى، وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتبين أن الجثة مسجاة على ظهرها وبها إصابة بطلق نارى بالصدر وعُثر بحوزته على متعلقاته الشخصية "مبلغ مالى، هاتف محمول" كما عُثر على فارغ طلقة عيار 9مم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالة المتوفى وزوج شقيقته شريك بمحل ملابس محكوم عليه بالحبس سنة فى قضية "مبانى"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستخدم (طبنجة مُبلغ بسرقتها خلال أحداث يناير 2011 بأمن الإسكندرية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما، حيث إنهما شريكان بمحل ملابس بدائرة قسم سيدى جابر، وأثناء تواجدهما بأحد المقاهى استدرج المجنى عليه لمكان العثور وأطلق تجاهه عيارا من الطبنجة أودى بحياته، مؤكداً شرائه الطبنجة من أحد الأشخاص إبان أحداث يناير بمبلغ 12 ألف جنيه، وجار تكثيف الجهود لضبطه والمتابعة.