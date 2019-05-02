صور.. وكيل "أوقاف السويس" يناقش الاستعدادات النهائية لشهر رمضان المبارك

السويس – السيد فلاح

عقد الشيخ محمد عجمى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اجتماعًا اليوم الخميس مع مديري الإدارات الفرعية بحضور الشيخ محمد فتحي مسلم، مدير عام الدعوة والشيخ سامي فتح الله أحمد رئيس قسم الأرشاد والشيخ فداء محمد السيد، رئيس المساجد الحكومية وأيمن مهران مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك ومتابعة سير العمل ومتابعة خطة العمل الدعوي وتنشيط الدعوة بالمساجد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ محمد عجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، خلال الاجتماع علي متابعة الأئمة وخاصة الجدد في خط سير العمل بالمساجد وأداهم خطبة الجمعة ومدي التزامهم بالخطبة الموحدة وكذلك أداء الدروس والقوافل، والملتقيات الفكرية في رمضان، وصلاة التراويح، ومساجد الاعتكاف وكذلك مناوبات العمال بالمساجد، والالتزام بالمنشور ١٠٣ والخاص بتنظيم الحضور والانصراف.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، على متابعة نظافة المساجد وخاصة المساجد الكبري، وكذلك العمل علي ترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد وكذلك ترشيد استهلاك المياه.

وأكد "العجمي" توجيهاته لمديري الإدارات الفرعية أن علينا جميعًا التعاون والتكاتف لتنشيط العمل الدعوي لتؤدي الأوقاف دورها المجتمعي علي أكمل وجه وكما ينبغي أن يكون من أجل النهوض والارتقاء بالمجتمع ككل.

وعلى جانب آخر قام الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، بجولة تفقدية زار خلالها المدينة الجامعية للبنين والمستشفى الجامعى رافقه فى الجولة المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة.

وتفقد رئيس جامعة قناة السويس، المدينة الجامعية للبنين واطمأن على كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب المدينة أثناء فترة الامتحانات وتوفير سبل الراحة لهم.

كما تفقد الدكتور طارق راشد، سير العمل داخل المستشفى الجامعي حيث مر خلالها على قسم الطوارئ وشاهد غرفة الفرز الجديدة التى تعد إضافة لقسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي ويتم بها التشخيص المبدئي للمرضى وتوجيههم للأماكن المناسبة لكل حالة.

كان فى استقبال رئيس الجامعة، الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية.

كما مر الدكتور طارق رحمى أثناء جولته بالمستشفى على مجمع الصيدليات والعيادات الخارجية بالمستشفى.

واجتمع رئيس الجامعة مع المسؤولين عن إدارة المستشفى لمناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المستشفى الجامعي وعلى رأسها مدى توفير أهم احتياجاتهم من أجل النهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وشهد الاجتماع الدكتور نادر النمر، نائب مدير عام المستشفيات والدكتورة مروة عرابى، مدير عام المستشفى والدكتور يوحنا أدوارد مدير الطوارئ والدكتور هاني الدمياطى والدكتور عبد الرحمن الباشا مدير المتابعة.