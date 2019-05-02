صور.. وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا

أسيوط ـ محمود عجمى

وزعت الدكتورة غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعى، 100 شهادة أمان، بقيمة 2500 جنيه للشهادة الواحدة، و20 عقدا لمشروعات صغيرة متنوعة وأجهزة تعويضية لذوى الإعاقة و8 أجهزة عرائس على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمواطنين والأسر الأولى بالرعاية.

وشهدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وراهول كولشيرشت ، سفير الهند فى مصر، اليوم الخميس، افتتاح ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد بالتعاون مع الجمعية الهندية ( BMVSS ) وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع والتابعة للوزارة، فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت وزيرة التضامن، إن تطوير ورش الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتوفير فريق من العاملين والفنيين لتلك الورش ، يأتى على رأس أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن الورشة بأسيوط ستنتج من 500 إلى 525 طرفا صناعيا بمستوى تقنى متطور من خلال معسكر لمدة 42 يوماً لتدريب فنيين على إنتاج 500 طرف صناعى لخدمة أبناء الصعيد.



وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا (1)



وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا (2)



وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا (3)



وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا (4)



وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا (5)



وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا (6)



وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا (7)



وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا (8)



وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا (9)



وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا (10)



وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا (11)