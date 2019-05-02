صور.. نائب محافظ أسوان ورئيس الجامعة يفتتحان مركز ذوى القدرات الخاصة

أسوان – عبد الله صلاح

افتتح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، اليوم الخميس، مركز ذوى القدرات الخاصة بهدف تقديم العديد من الخدمات للطلاب ذوى الإعاقة داخل الجامعة.

وقال "غلاب"، إن المركز الجديد سيساهم فى تقديم العون والمساعدة لجميع الطلاب ذوى الإعاقة ودمجهم مع زملائهم فى الجامعة، حيث تم إنشاء هذه المركز فى مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة ليكون قريبا من الطلاب ذوى الإعاقة الذين يدرسون فى الكليات النظرية الموجودة داخل هذا المقر.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا المركز تابع مباشرة إلى إدارة الجامعة ويضم عددا من أجهزة الكومبيوتر التى يوجد فيها البرامج الناطقة حتى يسهل استخدامها بالنسبة للمكفوفين، وسوف ينظم هذا المركز خلال الفترة المقبلة العديد من الدورات التدريبية والفاعليات المتعلقة بالطلاب ذوى الإعاقة.

وأشار إلى إطلاق كلية قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار لمبادرة "عش بإيجابية" التى تهدف إلى رسم البسمة على وجوه فئة ذوى الإعاقة واكتشاف مواهبهم واستثمار طاقاتهم الكبيرة على أحسن وجه، كما شهدت الجامعة اليوم أيضا افتتاح معرض فنى للأشخاص ذوى الإعاقة يتضمن العديد من الأعمال الفنية المتميزة.

وأضافت الدكتورة اهداب محمد حسنى منسق مبادرة "عش إيجابيا" أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق الدمج التعليمى من خلال تدريب مختلف طلاب على كيفية الدمج بينهم وبين باقى زملائهم الطلاب ذوى الإعاقة المختلفة، وتشكيل فريق عمل متميز يتولى تنظيم البرامج الرياضية والاجتماعية والترفيهية للطلاب ذوى الإعاقة.

شهد افتتاح المركز كل من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالإضافة إلى ممثلى كل من مكتب ذوى القدرات الخاصة والهمم بوزارة الشباب والرياضة وقسم التمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان ولفيف من ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم.



جانب من الافتتاح (3)



جانب من الافتتاح (4)



جانب من الافتتاح (5)



جانب من الافتتاح (1)