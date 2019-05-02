صور.. مزارع فرنسى يقدم لماكرون "بطيخة" منحوت عليها صورته

كتب: أحمد علوى

تقدم مجموعة من العاملين فى مجال الزراعات والزهور فى فرنسا هدية إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال استقبالهم فى تجمع بالقصر الرئاسى "الاليزيه" امس الاربعاء، احتفالا بعيد "كونفالاريا" او المعروفة ب "كونفالاريا مايو".

وخلال احتشاد المزراعين بالقصر الرئاسى ، تقدم احدهم إلى الرئيس الفرنسى بـ"بطيخة" منحوت عليها صورة لماكرون باحترافية عالية، مما جعله فى حالة كبيرة من الفرح.

وفى السياق ذاته تحتفل فرنسا بعيد "كونفالاريا مايو" بالإضافة إلى عيد العمال، كل عام فى الاول من شهر مايو.