video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مزارع فرنسى يقدم لماكرون "بطيخة" منحوت عليها صورته

الخميس، 02 مايو 2019 07:49 م
صور.. مزارع فرنسى يقدم لماكرون "بطيخة" منحوت عليها صورته ماكرون
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

تقدم مجموعة من العاملين فى مجال الزراعات والزهور فى فرنسا هدية إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال استقبالهم فى تجمع بالقصر الرئاسى "الاليزيه" امس الاربعاء، احتفالا بعيد "كونفالاريا" او المعروفة ب "كونفالاريا مايو".

وخلال احتشاد المزراعين بالقصر الرئاسى ، تقدم احدهم إلى الرئيس الفرنسى بـ"بطيخة" منحوت عليها صورة لماكرون باحترافية عالية، مما جعله فى حالة كبيرة من الفرح.

وفى السياق ذاته تحتفل فرنسا بعيد "كونفالاريا مايو" بالإضافة إلى عيد العمال، كل عام فى الاول من شهر مايو.

D5i9WFyWwAAVPBe

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملك البحرين يزور فرنسا غدا بدعوة من ماكرون

فرنسا تضيق الخناق على الإخوان.. تصريحات "ماكرون" حول مواجهة تيارات الإسلام السياسى تكشف توجه باريس نحو اتخاذ قرارات ضد الجماعة فى أوروبا.. وخبراء: القارة العجوز أصبحت تعى خطورة هذه التيارات وتنبذ التنظيم

فرنسا

ماكرون

اخبار العالم




لا تفوتك
الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة