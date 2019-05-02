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صور.. "مدبولى" و"الحريرى" يبحثان من بيروت زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

الخميس، 02 مايو 2019 08:58 ص
صور.. "مدبولى" و"الحريرى" يبحثان من بيروت زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء و سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبناني
رسالة بيروت - هند مختار - تصوير سيلمان العطيفى
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هند-مختار
 
بدأ منذ قليل بالعاصمة اللبنانية، بيروت، جلسة مباحثات ثنائية بين سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبناني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ضمن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التى تعقد على مدار يوميين بالعاصمة اللبنانية بيروت. 
 
وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتى يأتى من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.

وتزين مجلس الوزراء اللبناني، بأعلام مصر، استعدادا لاستقبال سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.

واستقبل سعد الحريرى، الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر مجلس الوزراء اللبناني، بمراسم استقبال رسمية استعدادا لبدء جلسة المباحثات الثنائية بينهم فى إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية.

زيارة مصطفى مدبولى للبنان (1)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (2)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (3)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (4)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (5)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (6)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (7)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (8)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (9)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (10)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (11)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (12)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (13)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (14)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (15)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (16)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (17)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (18)
 
زيارة مصطفى مدبولى للبنان (19)
 
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