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صور.. محافظ القليوبية يهدى 20 عروسًا من الأيتام الأجهزة الكهربائية والمفروشات

الخميس، 02 مايو 2019 02:37 م
صور.. محافظ القليوبية يهدى 20 عروسًا من الأيتام الأجهزة الكهربائية والمفروشات المحافظ خلال الحفل
القليوبية إبراهيم سالم
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كرم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الخميس، 20 عروسا الأيتام باستاد بنها الرياضى، وإهدائهم الأجهزة الكهربائية وبعض المفروشات اللازمة لعش الزوجية، وذلك فى إطار اهتمام المحافظ بتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظة وكمساهمة من رجال الأعمال.
 
وقدّم المحافظ، الشكر لكل من ساهم في تجهيز الفتيات، مشيرًا إلى ضرورة التكافل لمساعدة الأسر لتكون نواةً صالحة في بناء المجتمع، وتأكيدًا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها لتوفير الحياة الكريمة، لتكون نواةً صالحة فى بناء المجتمع، وتأكيدًا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها لتوفير الحياة الكريمة لهم.
 
وحرص المحافظ، على تهنئة الفتيات مؤكدًا حرص الدولة على تقديم الأفضل لأبنائها، وذلك في إطار التضامن بين فئات المجتمع، مشيدًا برجال الأعمال والمؤسسات المجتمعية في إطار الحرص على تقديم يد العون غير القادرين وتحقيق أبسط آمالهم  مضيفًا بأنه تم اختيار الفتيات المستحقات بعد عمل البحث الاجتماعي والميداني اللازمين من خلال المسئولين .
 
وفي نهاية كلمته هنأ محافظ القليوبية، عرائس الحفل وقدم نصائحه لهن بأن يكن على دراية بأمور الصحة الإنجابية والرعاية الصحية اللازمة فهم رعاة النشء الذين سيحملون على عاتقهم مسئولية الوطن مستقبلًا، وقام بتسليم الأجهزة الكهربائية والمنزلية  للفتيات المستحقات وسط فرحة غامرة وجو أسري بهيج مصحوبًا بفقرات من الأغاني الوطنية.
 
وجاء ذلك بحضور المهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.
 
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