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صور ..مجلس الوزراء اللبنانى يحتفى بزيارة مصطفى مدبولى الى بيروت

الخميس، 02 مايو 2019 08:18 م
صور ..مجلس الوزراء اللبنانى يحتفى بزيارة مصطفى مدبولى الى بيروت مدبولى والحريرى
رسالة بيروت - هند مختار
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أقام  سعد الحريرى ، رئيس الوزراء اللبنانى  ، حفل عشاء علي شرف الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، وتزين مجلس الوزراء اللبنانى ،  بصور عديدة لزيارة رئيس الوزراء المصرى للعاصمة اللبنانية بيروت ترحيبا به والوفد المرافق له ،  وكتب رئيس الوزراء المصرى كلمة في دفتر زوار مجلس الوزراء اللبنانى ، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة لبنان ، مؤكدا علي العلاقات الوثيقة بين البلدين

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل برنامج عمله فى زيارته للبنان اليوم الخميس ، بوصوله إلى مقر الحكومة اللبنانية ببيروت، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، من جانب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذى كان على رأس مستقبلى مدبولي بمقر الحكومة، وتم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، واستعراض حرس الشرف.

 

وعقد رئيسا الوزراء المصرى واللبناني جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الوفدين، حيث ضم الوفد المصرى وزراء: الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى لبنان.

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