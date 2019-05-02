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صور.. غادة والى تعلن 100 قرية فى أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 02 مايو 2019 06:40 م
صور.. غادة والى تعلن 100 قرية فى أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة غادة والى وزيرة التضامن تلتقى بأعضاء مجلس النواب بمحافظة أسيوط
كتب مدحت وهبة
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التقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط وذلك على هامش زيارتها للمحافظة، لافته إلى أن محافظة أسيوط ستكون واحدة من أكثر المحافظات استفادة من مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال تدخلات تشمل ١٠٠ قرية بالمحافظة.

واستمعت "غادة والي" لاقتراحات الأعضاء واستفساراتهم عن برامج الوزارة والمشاكل التي يواجهونها، وأجابت عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بهم وكان معظمها حول تنقية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والخدمات المقدمة من خلال الوحدات الاجتماعية بالقرى.

وأعربت والى لأعضاء مجلس النواب عن سعادتها بالتواجد معهم، مؤكدة أن نواب محافظة أسيوط والصعيد بشكل عام من أنشط النواب الموجودين تحت قبة البرلمان وأن ذلك  فرصة جيدة لاستيضاح بعض الأمور التى تخص المواطنين، مؤكدة أن المشاكل والاستفسارات التى تناولوها تتشابه كثيرا مع مشاكل واستفسارات المحافظات الأخرى

وشرحت والي عملية تنقية المستفيدين من تكافل وكرامة وآلية التظلمات لمن يستحق وتم تجميد مستحقاته وخاطبت النواب ان عليهم مسؤولية توصيل وجهة نظر الوزارة إلى بقية الأعضاء من المحافظات الأخرى.

 

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