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صور .. طلاب التربية النوعية يحولون مصيف بلطيم للوحة فنية وجمالية

الخميس، 02 مايو 2019 01:51 ص
صور .. طلاب التربية النوعية يحولون مصيف بلطيم للوحة فنية وجمالية مصيف بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان
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فى لفتة فنية زين طلاب كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ جمال الطبيعة الساحرة على بوابات ومعالم مدينة مصيف بلطيم الساحلية بشمال محافظة كفرالشيخ، وعلى مدار يومين عاش طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية حالة فنية فريدة عبر رحلة فى الطبيعة.

قالت الدكتورة أماني شاكر ،عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ ،إن 67 طالباً وطالبة حولوا مدينة السحر والجمال إلى لوحة فنية جمالية تشرق عليها شمس يوم جديد فى تاريخ محافظة كفرالشيخ، فتعددت رسومات طلاب كلية التربية بما يعبر عن الطبيعة الخلابة.

وأضافت عميد كلية التربية النوعية ،تنوعت رسمات الطلاب مايعبر عن تاريخ المحافظة وماتتميز به من ثروة سمكية ،ومحاصيل زراعية ،وصناعة المراكب ، كما عبروا عن السيدة المصرية والفلاحة ،وزينوا ميادين شواطئ المصيف برسومات متعددة .

 


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