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للتوعية بمخاطر الإدمان..

صور.. صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة "بالفن نقدر نغير" فى المدارس

الخميس، 02 مايو 2019 01:57 م
صور.. صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة "بالفن نقدر نغير" فى المدارس مبادرة "بالفن نقدر نغير" لصندوق مكافحة الإدمان
كتب مدحت وهبة
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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع  لوزيرة التضامن الاجتماعى  مبادرة  تحت عنوان  "بالفن نقدر نغير"  لتوعية طلاب المدارس بالمحافظات المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات، باستخدام أساليب فنية وثقافية تتماشى مع المراحل العمرية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة وذلك بالتعاون مع  وزارة التربية  والتعليم  والهيئة العامة لقصور الثقافة.

 وصرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه  تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة  فى 2000 مدرسة على مدار الشهر الماضى من إجمالى عدد المدراس المستهدفة  من المبادرة وهى  4000 الاف مدرسة ،حيث يتم رفع الوعى  بمخاطر الإدمان بين طلاب مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية بمختلف المحافظات، كما تضمنت  المبادرة أيضا  تصيحيح  المفاهيم المغلوطة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات باستخدام أساليب  فنية وابداعية  من خلال  التواصل المباشر مع الطلاب والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والإكتشاف المبكر للمدمن.

من جانبة أوضح  عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى انه تم استخدام أساليب فنية وثقافية لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدوات ، وتم  تنفيذ المبادرة  على مسارح قصور الثقافة او المدارس الكبيره التى لديها مسارح  بالمحافظات المختلفة ،كما تم   عرض  الفيلم التسجيلى القصير 4*6 الذى يوضح التداعيات المترتبه على مرض الإدمان بطولة الفنانه سوسن بدر والفنان محمود عبد المغنى.

كما تضمنت  المبادرة أيضا  عرض مسرحي تحت عنوان "آخر الخط" لإبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض وقام بالعرض المسرحي شباب من المتطوعين لدى الصندوق.

ودارت  أحداث المسرحية حول قيام أحد العمال بتعليق لافتة في إحدى محطات المترو تحمل شعار حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي يقودها الكابتن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني  ونادى ليفربول الانجليزى ضمن العديد من المبادرات التي ينفذها صندوق الإدمان لإبراز الآثار السلبية عن تعاطى المخدرات وبعدها تدور الأحداث  حول إضرار التدخين وخطورته على الصحة وكذلك تجنب الصديق السيئ لعدم الوقوع فى براثن الإدمان.

مبادرة بالفن نقدر نغير لصندوق مكافحة الإدمان (2)
مبادرة بالفن نقدر نغير لصندوق مكافحة الإدمان (2)

 

مبادرة بالفن نقدر نغير لصندوق مكافحة الإدمان (3)
مبادرة بالفن نقدر نغير لصندوق مكافحة الإدمان (3)

 

 

مبادرة بالفن نقدر نغير لصندوق مكافحة الإدمان (4)
مبادرة بالفن نقدر نغير لصندوق مكافحة الإدمان (4)

 

 

مبادرة بالفن نقدر نغير لصندوق مكافحة الإدمان (5)
مبادرة بالفن نقدر نغير لصندوق مكافحة الإدمان (5)

 

 

مبادرة بالفن نقدر نغير لصندوق مكافحة الإدمان (1)
مبادرة بالفن نقدر نغير لصندوق مكافحة الإدمان (1)

 



فيما لاقت المبادرة  قبولا كبيرا من جانب الطلاب  الذين  شاركو ،حيث تفاعل معها الطلاب  ورددوا هتافات " أنت أقوى من  المخدرات "
 


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التضامن

مبادرة بالفن نقدر نغير

صندوق مكافحة الإدمان

المدارس

المحافظات

الطلاب

أضرار المخدرات




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